Pedullà: "Mercato viola chiuso al 90%. Pezzella possibile titolare, Kalinic e il procuratore sbagliano..."

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: “Biraghi è un acquisto di prospettiva molto interessante, italiano giovane e un ragazzo serio. Pezzella se mantiene dete...

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: “Biraghi è un acquisto di prospettiva molto interessante, italiano giovane e un ragazzo serio. Pezzella se mantiene determinate promesse potrà essere un titolare: era recensito come un difensore da top club, poi si è un po’ perso. Chissà che con la Fiorentina non faccia questo scatto, ben venga soprattutto a queste cifre. Con Gaspar e Biraghi sei a posto anche sulle fasce, Paletta è segregato in casa e la Fiorentina ha mollato, Antonelli era la condizione per la quale scendere sui bonus nella vicenda Kalinic. A proposito di Kalinic, il giocatore ha commesso degli errori gravi: ha fatto tutto lui da gennaio, il Milan gli ha mandato qualche messaggio sbagliato qualche mese fa, invece mancava l’accordo. Ci sono modi e modi per trattare con due società, Kalinic ha sbagliato insieme al procuratore assumendo l’atteggiamento dell’assenteista.

Il mercato della Fiorentina è chiuso al 90%, non ha problemi gravi da riparare: hai l’attaccante, l’esterno, tenuto Badelj. Lasciamo un 10% per le occasioni dell’ultimo giorno, ma dopo Baez al Pescara, Mati Fernandez da piazzare direi che è chiuso”.