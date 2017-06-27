Pedullà: tra lunedì e martedi l'offerta ufficiale della Juventus per Bernardeschi, le possibili soluzioni...

40 milioni più bonus oppure 40 milioni e una contropartita tecnica, cioè il centrocampista Tomas Rincon

L’inseguimento di Fabio Paratici nei riguardi di Bernardeschi dura da un paio di anni. E ora ci sono tutte le caratteristiche per entrare nel vivo. Quando? Questo fine settimana sarà molto importante per mettere le basi e per presentare l’offerta ufficiale entro lunedì o martedì. L’offerta è chiara, ve ne abbiamo già parlato: 40 milioni più bonus, oppure 40 milioni e una contropartita tecnica (Rincon per ora è un’idea). Non è un caso che la Juve abbia bloccato tutte le altre piste, compresa quella che porta a Douglas Costa. Quest’ultimo piace molto, ma Bernardeschi piace moltissimo. Douglas Costa è extracomunitario, Bernardeschi ovviamente no.

Fonte: alfredopedulla.com