Pedullà: "La Fiorentina preferisce Dragowski al Livorno. Arriverà un centrocampista, il nome..."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole""Dragowski può andare a Livorno, oggi ci sarà l'incontro decisivo, è la soluzione migliore. Credo che i discorsi con...

A cura di Redazione Labaroviola 17 gennaio 2019 16:47

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