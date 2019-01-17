Pedullà: "La Fiorentina preferisce Dragowski al Livorno. Arriverà un centrocampista, il nome..."
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole""Dragowski può andare a Livorno, oggi ci sarà l'incontro decisivo, è la soluzione migliore. Credo che i discorsi con...
A cura di Redazione Labaroviola
17 gennaio 2019 16:47
L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole"
"Dragowski può andare a Livorno, oggi ci sarà l'incontro decisivo, è la soluzione migliore. Credo che i discorsi con l’Empoli andranno avanti sia su Vlahovic che su Rasmussen, che è un difensore che la Fiorentina proverà a prendere. Il nome del centrocampista che Corvino prenderà ancora non è uscito"