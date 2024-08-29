Pedullà: "La Fiorentina per Baturina offre 12 milioni, la richiesta della Dinamo Zagabria è di 18"
Tramite il proprio profilo X il famoso giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedulla ha rivelato le cifre dell'offerta della Fiorentina per Baturina. La Fiorentina infatti per il giovane cro...
Tramite il proprio profilo X il famoso giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedulla ha rivelato le cifre dell'offerta della Fiorentina per Baturina. La Fiorentina infatti per il giovane croato offre 12 milioni di euro, mentre la richiesta della Dinamo Zagabria è di 18 milioni. Difficile dunque che a queste condizioni l'affare andrà in porto vedremo se nelle prossime ore la Fiorentina alzerà l'offerta.
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