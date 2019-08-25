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Pedullà: "La Fiorentina ci riproverà per De Paul dopo l'incontro di giovedì con l'Udinese"

Secondo quanto scrive su Twitter l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, dopo l'incontro di giovedì i viola incontreranno di nuovo la dirigenza dell'Udinese per Rodrigo De Paul lasciato in panchin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 agosto 2019 19:22
Pedullà: "La Fiorentina ci riproverà per De Paul dopo l'incontro di giovedì con l'Udinese" -
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Secondo quanto scrive su Twitter l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, dopo l'incontro di giovedì i viola incontreranno di nuovo la dirigenza dell'Udinese per Rodrigo De Paul lasciato in panchina nella gara odierna contro il Milan.

 

 

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