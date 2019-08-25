Pedullà: "La Fiorentina ci riproverà per De Paul dopo l'incontro di giovedì con l'Udinese"
Secondo quanto scrive su Twitter l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, dopo l'incontro di giovedì i viola incontreranno di nuovo la dirigenza dell'Udinese per Rodrigo De Paul lasciato in panchin...
A cura di Redazione Labaroviola
25 agosto 2019 19:22
Secondo quanto scrive su Twitter l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, dopo l'incontro di giovedì i viola incontreranno di nuovo la dirigenza dell'Udinese per Rodrigo De Paul lasciato in panchina nella gara odierna contro il Milan.