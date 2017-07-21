Pedullà: "Kalinic vicinissimo al Milan. Spero per la Fiorentina che non sia Politano il sostituto di Bernardeschi"

A breve visite mediche per Eysseric e Veretout. Su Bernardeschi è stata trattativa estenuante" così Alfredo Pedullà a Radio Bruno

Alfredo Pedullà ha parlato a radio Bruno, queste le sue parole:

"La Fiorentina ha ottenuto quello che voleva per Bernardeschi, i bonus erano arrivati a 5-6, poi hanno deciso per questa soluzione. La trattativa tra le due società è stata lunga. La società viola non ha budget e cosi non puoi fare il salto di qualità. Veretout arriverà a Firenze a breve per le visite mediche, me lo aspetto con Eysseric.

La cessione di Kalinic al Milan è in dirittura d’arrivo, vedremo cosa succederà con il Genoa per Simeone. Adesso tocca alla Fiorentina comprare, spero non sia Politano il sostituto di Bernardeschi"