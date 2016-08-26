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Pedullà: "Jovetic potrebbe liberare Rossi. Per lui sirene spagnole"

Pedullà fa luce sulla situazione Rossi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2016 12:06
Pedullà: "Jovetic potrebbe liberare Rossi. Per lui sirene spagnole" -
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Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il ritorno in viola di Stevan Jovetic potrebbe dare il via libera a Giuseppe Rossi che, nonostante la sua forma fisica, non sembra aver un ottimo rapporto con Paulo Sousa. Su "pepito" giungono interessamenti dalla Spagna, precisamente da Celta Vigo e Villareal dove si materializzerebbe il classico "cavallo di ritorno"

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