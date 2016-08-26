Pedullà: "Jovetic potrebbe liberare Rossi. Per lui sirene spagnole"
Pedullà fa luce sulla situazione Rossi
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2016 12:06
Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il ritorno in viola di Stevan Jovetic potrebbe dare il via libera a Giuseppe Rossi che, nonostante la sua forma fisica, non sembra aver un ottimo rapporto con Paulo Sousa. Su "pepito" giungono interessamenti dalla Spagna, precisamente da Celta Vigo e Villareal dove si materializzerebbe il classico "cavallo di ritorno"