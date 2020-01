Queste le dichiarazioni di Alfredo Pedullà sul mercato viola ai microfoni di Radio Bruno: “Centrocampo? Su Duncan da ieri sera c’è anche il Milan ma è libero di partire. Kessié invece piace all’Inter anche se la priorità è Vidal. Difensore? Non ci sono aggiornamenti di giornata, Bonifazi ha giocato ieri sera col Torino e ha fatto bene. In serata magari ci saranno novita. Su Pedro c’è un mezzo accordo tra Fiorentina e Gremio, ma il giocatore vorrebbe andare al Flamengo che non sta riuscendo a chiudere per la permanenza di Gabigol”.