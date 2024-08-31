Pedullà: "Il mercato della Fiorentina è da 7, c'è qualità. Per Amrabat ha fatto quello che doveva fare"

L'esperto di mercato ha assegnato i voti al calciomercato delle squadre di Serie A. L'analisi delle operazioni effettuate dalla Fiorentina

Dopo la chiusura del calciomercato italiano, Alfredo Pedullà ha analizzato le operazioni delle squadre di Serie A sul suo canale YouTube. L’esperto di mercato ha commentato anche l’operato della Fiorentina:

"Rivoluzione intelligente. Ti può mancare un tassello, te ne può mezzo, ma il mercato della Fiorentina per me è da 7. Intanto ha affiancato De Gea a Terracciano, e non è un'operazione di marketing ma tecnica. Ha fatto in tutti i reparti una distribuzione. Mi piace molto Pongracic, Matias Moreno son convinto che si farà, arriverà poi Valentini a gennaio, hai preso le mezze ali che voleva. Il catastrofismo di chi giudica a Firenze, che dice "E ma sai... Amrabat": Amrabat era reduce da una stagione negativa al Manchester United ed hai preso i soldi dal Fenerbahce. Ha fatto quello che doveva fare. Colpani, invece, deve dimostrare di meritare l'investimento che ha fatto la Fiorentina. Gudmundsson è un acquisto importante, anzi, di più. Moise Kean con Palladino per me farà bene. Ti può mancare mezza ciliegia, qualcosa? Ma io fatico a pensare che il mercato della Fiorentina possa andare sotto il 7, perché c'è qualità, perché tocca all'allenatore e per fortuna è finito il mercato e Palladino non si potrà lamentare".

Gosens al Viola Park, inizia la sua nuova avventura: l’abbraccio con Palladino, poi i test fisici

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