Pedullà: "Il Como per Kean deve avvicinarsi a 40 milioni, ma può arrivare a 45”

L'esperto di mercato fa il punto sulla trattativa e sul possibile effetto domino nel mercato della Fiorentina

Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione di Moise Kean ai microfoni di Sportitalia Mercato, soffermandosi soprattutto sulla prossima mossa del Como. Il club lombardo, dopo aver visto respingere la prima proposta, è pronto a tornare alla carica con una nuova offerta per l'attaccante della Fiorentina.

Secondo Pedullà, il nuovo tentativo potrebbe arrivare già nelle prossime ore e dovrà essere sensibilmente più vicino alle richieste del club viola.

“Da oggi a sabato massimo mi aspetto la nuova offerta del Como per Kean. Devono avvicinarsi a 40 milioni, ma il Como idealmente può anche arrivare a 45 milioni”

Una proposta di questo tipo potrebbe cambiare radicalmente lo scenario in casa Fiorentina. In caso di partenza di Kean, infatti, il club viola sarebbe costretto a intervenire nuovamente sul mercato per completare il reparto offensivo.

Pedullà ha evidenziato anche le altre strategie della società, a partire dalla ricerca di un esterno. Tra i nomi monitorati resta forte quello di Poku del Bayer Leverkusen.

“La Fiorentina che già vuole fare l'esterno, Poku del Leverkusen resta un nome forte, dovrà a quel punto comprare un altro centravanti e Pinamonti resta nome spendibile per i viola”

Il possibile addio di Kean, dunque, potrebbe innescare un vero e proprio effetto domino. Da una parte il Como è pronto a rilanciare, dall'altra la Fiorentina dovrà valutare se accettare un'offerta importante e, in quel caso, individuare rapidamente il sostituto dell'attaccante.