Ceccarini: "Se Kean dovesse partire Pellegrino sarà il titolare. La Fiorentina non cercherà un suo sostituto"

Attraverso i canali di Radio Firenze Viola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha parlato del mercato della Fiorentina

Ecco le parole di Niccolò Ceccarini sul calciomercato della Fiorentina: "L'esterno del Leverkusen, Ernest Poku è un obiettivo concreto della Fiorentina, credo che se Kean dovesse andare via arriverà anche l'investimento dell'esterno di attacco, se invece Kean dovesse restare, l'esterno arriverà solo in prestito. E' un giocatore che può giocare sia a desta che a sinistra ma per affondare il colpo si deve capire cosa farà Kean. Voglio ricordare che se Kean dovesse andare via, Pellegrino sarà il titolare della Fiorentina, sarà presa solo un'alternativa a Pellegrino.

Mentre per Soulè, la situazione è diversa, la Roma vuole 35 milioni, è un nome gradito dalla Fiorentina, ma a differenza di lui Poku è un giocatore che ti fa risparmiare e la trattativa per portarlo a Firenze è più facile.