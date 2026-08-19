Ad inizio anno la Curva Fiesole sarà pronta. Ultimo anno in cui il Franchi sarà senza copertura

Avanzano i lavori per il nuovo stadio Franchi, i tempi per la realizzazione della prima metà dello stadio

I lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi, in particolare quelli relativi alla Curva Fiesole, stanno procedendo a ritmo sostenuto, anche grazie alla possibilità di lavorare senza interruzioni legate alle partite. I progressi sono ormai evidenti. Come scrive Donato Mongatti su Firenze Viola, i gradoni della nuova Fiesole sono stati installati per circa 50 file, mentre i primi 20, più vicini al terreno di gioco, verranno completati successivamente per consentire alle macchine di operare dall'interno dello stadio. Nel frattempo, anche la struttura destinata a sostenere la copertura sta prendendo forma.



Dall'esterno sono già visibili numerose colonne che avranno la funzione di tiranti della copertura, mentre all'interno del Franchi è comparsa una parte della cosiddetta riprofilatura della Maratona. Si tratta di una struttura leggera installata sopra il settore originale, progettata per aumentare la profondità dei gradoni. L'intervento permetterà di migliorare sensibilmente il comfort degli spettatori e, soprattutto, di rendere più agevole il passaggio verso i posti a sedere, eliminando i disagi che fino a oggi costringevano i tifosi a muoversi in spazi particolarmente angusti.



Importanti novità anche all'esterno dell'impianto, dove è stato ampliato il passaggio tra l'area di cantiere e i giardini Niccolò Galli. In questo modo è stato eliminato il restringimento che rendeva difficoltoso il deflusso dei tifosi, soprattutto al termine delle partite. Proseguono inoltre gli interventi nei locali interrati tra la Fiesole e la Maratona, destinati, tra le altre cose, a ospitare gli impianti tecnologici dello stadio.



Il cronoprogramma prevede che tra un anno la nuova Fiesole, metà della Maratona e la Tribuna laterale adiacente alla curva possano essere aperte al pubblico. Parallelamente, all'esterno dello stadio, viale Nervi verrà prolungato in linea retta fino a viale Fanti, con lo sbocco che sarà spostato dall'attuale altezza di via Volturno a quella di via Pastrengo.



Entro il 30 aprile 2027 dovrebbe essere completata la parte principale dei lavori interni, compresi la nuova copertura e l'impianto di illuminazione della zona nord. Successivamente ci sarà il tempo necessario per effettuare i collaudi e ottenere tutti i nulla osta indispensabili per consentire il ritorno dei tifosi.



A quel punto il cantiere si sposterà sull'altra parte dello stadio, con la conseguente chiusura al pubblico della Curva Ferrovia, di metà Maratona e della Tribuna laterale sud. Se il calendario dei lavori verrà rispettato, dunque, la stagione appena iniziata sarà l'ultima in cui i tifosi presenti al Franchi dovranno fare i conti con la pioggia durante le partite.



Nella stagione 2027-28 la capienza resterà ridotta a circa metà della disponibilità complessiva, ma quasi tutti i posti saranno coperti, fatta eccezione per quelli del parterre centrale della Tribuna. La Soprintendenza ha infatti respinto il progetto che prevedeva l'estensione della copertura lungo la storica pensilina a sbalzo progettata da Pier Luigi Nervi.



L'ipotesi iniziale prevedeva una copertura mobile, installata su appositi binari collocati sulla pensilina nerviana, in grado di proteggere gli spettatori soltanto in caso di necessità. La soluzione, tuttavia, non ha ottenuto il via libera della Soprintendenza ed è stata quindi definitivamente accantonata.