Pedullà: "Il Como è arrivato a 30 milioni per Kean, ma la Fiorentina non lo cede senza sostituto"

Il giornalista ha parlato di Moise Kean

Sul suo canale YouTube Alfredo Pedullà ha parlato di Moise Kean: "Il Como è arrivato a 30 per Kean, ma non credo che la Fiorentina lo ceda facilmente anche perché non ha un sostituto in mano e il tempo stringe per tutti. Intanto il Como deve arrivare a 40 e ancora non l'ha fatto magari lo farà però non è assolutamente certo."