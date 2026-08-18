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Pedullà: "Il Como è arrivato a 30 milioni per Kean, ma la Fiorentina non lo cede senza sostituto"

Il giornalista ha parlato di Moise Kean

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2026 17:13
Pedullà: "Il Como è arrivato a 30 milioni per Kean, ma la Fiorentina non lo cede senza sostituto" -
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Sul suo canale YouTube Alfredo Pedullà ha parlato di Moise Kean: "Il Como è arrivato a 30 per Kean, ma non credo che la Fiorentina lo ceda facilmente anche perché non ha un sostituto in mano e il tempo stringe per tutti. Intanto il Como deve arrivare a 40 e ancora non l'ha fatto magari lo farà però non è assolutamente certo."

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