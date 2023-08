Pedullà: “Ho chiesto alla Juventus per Kostic alla Fiorentina, mi hanno detto che per ora non parte”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

AMRABAT “Andiamo a ballottaggio come alle elezioni del sindaco. È una situazione bloccata al suo desiderio di andare allo United. I Red Devils stanno valutando alcune uscite, hanno sondato Gravenberch. Lui in qualche modo dovrebbe andare via, lo seguiamo fino al 31 agosto, a differenza di questo inverno dove non c’erano i margini. Non escludo un trasferimento last minute”.

MERCATO “Non escludo situazioni a sorprese, magari sono fatti dei nomi che non sono ancora in dirittura di arrivo. Mi aspetto una strategia che vada a tenere conto anche della partita di giovedì. Ad ora, dal mercato della Fiorentina non mi aspetto epiloghi nelle prossime ore ma mi aspetto qualcosa domani e momenti di fibrillazione già da giovedì. Io mi aspetto che un acquisto in più, magari molto importante, scatti in virtù della qualificazione. Penso che ora la Fiorentina non voglia turbare i suoi calciatori. Mettiamo caso che domani noi diamo il centrale o l’esterno, il giorno prima della partita che può condizionare gran parte della stagione, questo potrebbe destabilizzare la squadra. Per questo tante operazioni che sono state date in chiusura, potrebbero non esserlo anche a causa di questo. C’è un appuntamento troppo importante, magari le operazioni possono essere nascoste o frenate”.

DIFENSORE CENTRALE “Murillo va al Nottingham Forest. Schuurs è più dentro al Torino che fuori, c’è la situazione Buongiorno da snocciolare, così come quelle legate a Pavard (ora risolta, ndr) e Chalobah da risolvere. Siamo al giro finale. Vediamo se usciranno delle sorprese. Schuurs e Buongiorno non sono in orbita Fiorentina, parlo di altro. Mi sorprenderei che i granata si privino di uno dei due dopo aver preso Sazonov per 3 milioni. C’è anche Hien, per me è un ottimo difensore”.

BERARDI “Per me è una partita persa da parte del Sassuolo, resterà lì al 99,9%. La Fiorentina è fuori da tempo, lo avrebbero liberato nel caso in cui la Juventus avesse rispettato la deadline. Ma è una partita persa dal Sassuolo che avrebbero dovuto liberarlo dopo tutto quello che ha fatto in questi anni”.

ESTERNO “Mi aspetto qualche nome a sorpresa. Mi piace molto Ngonge, Orsolini ha rinnovato. Ngonge mi piace perché è un profilo giusto, giovane, costa 10 milioni. Lo avevano seguito Bologna e Lazio. Malgrado il gol fatto con la Roma, l’Hellas lo cederebbe se qualcuno si presentasse con 10 milioni”.

KOSTIC “Sai che due giorni fa ho chiesto notizia in orbita Fiorentina? La Juve mi ha detto che per il momento resta. Se tu guardi la sua ultima stagione, non è stata negativa nonostante il gioco di Allegri. Ha un ingaggio che la Fiorentina potrebbe sostenere. Per me, uno tra Iling e Kostic lascerà la Juventus, io ho chiesto e mi è stato risposto che resta. Hanno Cambiaso, tornerà De Sciglio, ipoteticamente Alex Sandro. Un mese fa ho messo Kostic nel plotoncino degli scontenti in casa Juventus: sarà una vicenda da seguire, vediamo. Ma non per forza iper la Fiorentina”.

RAMADANI-JOVIC “Dopo l’operazione Mancini in Arabia Saudita, per Ramadani Jovic è una caramellina da togliersi e non più un tasto dolente. Ora ci sono due strade da seguire: Petagna è collegamento per Colombo e Muriel. Ma per dare via Colombo, il Milan deve prendere Taremi o un’alternativa. Taremi è la priorità, poi vediamo. Jovic potrebbe essere appetibile nelle ultime ore di mercato”.

BALDANZI “Resta al 90-95%. Le operazioni dell’Empoli sono incomprensibili, non capisco quanto possa essere utile ancora Destro”.