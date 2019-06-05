Pedullà: "Gattuso non ha avuto nessun contatto con i viola, anche se nulla esclude che Commisso..."

Pedullà ha parlato del futuro di Gattuso a Sportitalia: "Gattuso ha rifiutato il Flamengo. Non c'è stato nulla con la Roma, nulla nemmeno con la Sampdoria. Al momento non c'è nulla nemmeno con la Fior...

Pedullà ha parlato del futuro di Gattuso a Sportitalia: "Gattuso ha rifiutato il Flamengo. Non c'è stato nulla con la Roma, nulla nemmeno con la Sampdoria. Al momento non c'è nulla nemmeno con la Fiorentina. Nulla esclude però che Commisso voglia lui e lo contatti, ma al momento non c'è stato nulla, nessun tipo di contatto"