Pedullà: "Fiorentina e Napoli hanno interrotto i contatti per Comuzzo alle 9 di stamattina"
Comuzzo resterà alla Fiorentina. Stamattina i viola hanno interrotto i contatti con il Napoli, che non ha mai offerto i 40 milioni richiesti
Pietro Comuzzo resta alla Fiorentina. La conferma arriva direttamente dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, che tramite un post su X ha rivelato l'interruzione dei contatti tra Napoli e Fiorentina alle 9 di questa mattina.
Nelle ultime ore, filtrava sempre più ottimismo sull'eventuale permanenza in viola del difensore classe 2005. Lo stesso Palladino l'aveva definito un gran giocatore in conferenza stampa, lasciando intendere che avrebbe voluto continuare a lavorare con lui. Il Napoli, dal suo canto, non è mai arrivato alla cifra di 40 milioni, ossia la richiesta della Fiorentina per cedere il suo gioiellino. Ecco il post di Pedullà:
https://www.labaroviola.com/di-marzio-fagioli-aspetta-il-rilancio-della-fiorentina-a-titolo-definitivo-non-ce-intesa-con-il-marsiglia/287455/