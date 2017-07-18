Pedullà: "Che errore quello della Fiorentina di mettere la clausola a Vecino. La Juventus ha fretta per Bernardeschi"

Bisogna capire il perché è stata messa una clausola così per Vecino. Diventa appetibile per tutti i club" cosi Pedullà a Radio Bruno

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Se metti una clausola cosi per Vecino poi rischi di trovare squadre interessate. E’ una clausola assurda, da pagare in due tranche, che Corvino ha trovato. L‘Inter sta avendo problemi per arrivare a Nainggolan e Vidal, e può puntare sul centrocampista della Fiorentina. Bisognerebbe chiedere il perché della clausola a chi l’ha messa. Per la Juventus non sarà facile portare Bernardeschi in America, possibilità del 30%. Oggi può essere una giornata importante."