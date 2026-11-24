Pedullà distrugge Paratici: "La Fiorentina è il suo fallimento, ha speso male troppi soldi"

Il giornalista ha attaccato la gestione dirigenziale viola

Sul proprio canale YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato il momento delicato della Fiorentina, soffermandosi sulla pesante sconfitta per 3-0 incassata in Brianza contro il Monza e puntando il dito contro la gestione tecnica e dirigenziale:

La gestione confusionaria di Paratici

«Il crollo dei viola a Monza ha finito per mettere in secondo piano le colpe di Vanoli. L'allenatore sta offrendo un rendimento negativo ed è stato voluto da Paratici, il quale prima lo ha esonerato, poi ha puntato su Grosso per sole tre gare e infine ha fatto marcia indietro richiamando lo stesso Vanoli. Questa sequenza di decisioni è già sufficiente per evidenziare la totale mancanza di lucidità e la portata del fallimento».

Le scelte tecniche di Vanoli e i flop di mercato«In queste ultime uscite Vanoli ha schierato undici iniziali poco comprensibili, tenendo inizialmente fuori un acquisto oneroso come Oulaï e impiegando col contagocce Gonçalves. Ha scelto di dare fiducia a Gnonto, che si sta dimostrando una delusione esattamente come Beto. Sono stati commessi troppi sbagli e sprecate troppe risorse economiche».