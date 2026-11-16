Pedullà distrugge Mancini: "Scelte sbagliatissime, la formazione messa non aveva nessun senso"

Il giornalista ha criticato il commissario tecnico italiano per le scelte

Alfredo Pedullà ha analizzato senza filtri il pesante 4-1 incassato ieri dall'Italia per mano del Belgio, sottolineando il divario emerso in campo e gli errori di formazione.

“Non abbiamo disputato una gara sufficiente, tutt'altro: la prestazione è stata pessima e ci hanno letteralmente fatto a pezzi. Loro stavano infinitamente meglio di noi sia sul piano atletico sia nella disposizione tattica, dando la sensazione di giocare in ventuno contro undici. Correvano il doppio, hanno mostrato una compattezza di squadra superiore e ci hanno sovrastato tecnicamente e sotto ogni altro aspetto. Ieri sera Mancini ha sbagliato tutte le mosse iniziali, a partire dall'impiego di Pisilli come esterno offensivo, una posizione che non gli appartiene e che non ha mai ricoperto nemmeno alla Roma; avrei preferito vedere chiunque altro in quella zona, magari Liberali o Cisse. Anche Koleosho ha steccato l'appuntamento e, quando ti ritrovi contemporaneamente senza Frattesi e Cambiaghi sulle fasce, la coperta diventa corta. Il ct ha spesso la tentazione di stupire, ma stavolta ha esagerato varando un undici cervellotico e privo di logica. La nostra mediana è apparsa compassata, venendo sistematicamente travolta dal pressing belga: non a caso Fagioli non ha quasi mai toccato palla, risultando evanescente e troppo lento. Tra le file avversarie hanno brillato De Bruyne — che resta un fuoriclasse assoluto, e solo Allegri sembra non accorgersene a Napoli — uno scatenato Moreira e un Doku imprendibile, che non siamo mai riusciti ad arginare. Non intendo bocciare l'intero progetto, perché un ko contro una selezione nettamente più attrezzata può rientrare nel conto, ma occorre ragionare un passo alla volta: Mancini non è diventato improvvisamente inadeguato, deve semplicemente completare il proprio cammino”.