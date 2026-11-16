Angeloni: "Croci è differente dagli altri, era seguito da tutto il calcio europeo. Deve restare sereno"

Le parole di Valentino Angeloni al Gran Galà del Calcio sul nuovo talento del settore giovani della Fiorentina

Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, è intervenuto in occasione del Gran Galà del Calcio, soffermandosi sul percorso della squadra viola e sulla crescita dei giovani talenti, ripreso dai microfoni di Radio Bruno.

Angeloni ha commentato le scelte tecniche e il percorso di crescita della formazione viola:

"Abbiamo fatto una scelta diversa, voluta da Paratici, con una rosa più giovane. Ci sta che si debbano aspettare questi ragazzi, ed il cambio di modulo ha aiutato. Le prestazioni sono state migliori, ed il passaggio del turno in Youth League ha dato fiducia. Si può vincere o perdere, ma la squadra ha acquisito consapevolezza. Secondo me bisogna attendere qualche mese per uno step finale".

Su Federico Croci:

"Andreazzoli ha centrato il punto, ha capito chi è come ragazzo. Federico è un bravissimo ragazzo, è un 2010, con una famiglia per bene, di queste parti, deve essere lasciato in serenità. Bisogna far maturare questo percorso, perchè altrimenti rischiamo di mettere pressione su un ragazzo che non ne ha bisogno. Io gli dico sempre di ridere e di divertirsi, questo è il percorso che deve fare. Federico è un ragazzo per bene, deve vivere la sua età. Chiaramente è differente, lo vede anche un cieco, noi lo vedevamo anni fa, ma ci sono dei percorsi. La testa deve essere serena, noi gli vogliamo bene, lui lo sa così come la sua famiglia, altrimenti avrebbe fatto un percorso diverso, perché tutto il calcio europeo gli stava dietro".