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Il fratello di Oulai chiude al Galatasaray: “Non ci andrà.” Il retroscena dalla Turchia

Niente trasferimento per Oulai a gennaio

A cura di Andrea Pagni
16 novembre 2026 11:58
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Il fratello di Oulai chiude al Galatasaray: “Non ci andrà.” Il retroscena dalla Turchia - Firenze, Stadio Franchi, 29.10.2026, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.10.2026, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dal giornalista turco Mehmet Batuhan Agir il fratello di Oulai avrebbe chiuso ad un possibile trasferimento di Oulai a gennaio.

In Turchia in molti sono convinti che Oulai andrà al Galatasaray ma alla domanda del giornalista al fratello del calciatore, che fa parte dell’entourage, la risposta sarebbe stata: “No, non ci andrà.” Così riferisce lo stesso giornalista turco

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