Il fratello di Oulai chiude al Galatasaray: “Non ci andrà.” Il retroscena dalla Turchia
Niente trasferimento per Oulai a gennaio
A cura di Andrea Pagni
16 novembre 2026 11:58
Secondo quanto riportato dal giornalista turco Mehmet Batuhan Agir il fratello di Oulai avrebbe chiuso ad un possibile trasferimento di Oulai a gennaio.
In Turchia in molti sono convinti che Oulai andrà al Galatasaray ma alla domanda del giornalista al fratello del calciatore, che fa parte dell’entourage, la risposta sarebbe stata: “No, non ci andrà.” Così riferisce lo stesso giornalista turco