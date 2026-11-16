Ekhator entra e segna il rigore che evita la sconfitta dell'Italia U21. Finisce 2-2 contro il Belgio

Amichevole frizzante a Livorno tra Italia e Belgio Under 21 con gli azzurrini che evitano la sconfitta nei minuti finali

Si interrompe dopo sei successi consecutivi la striscia vincente dell'Italia Under 21, che pareggia contro il Belgio al termine di un'amichevole combattuta. Gli azzurrini di Silvio Baldini, reduci dalla vittoria in Francia, mostrano qualche difficoltà soprattutto sul piano atletico contro una formazione belga profondamente rinnovata. Cinque i cambi effettuati dal commissario tecnico italiano rispetto alla precedente uscita, addirittura nove quelli del collega Swerts. Nonostante le difficoltà, l'Italia riesce a reagire e a evitare la sconfitta nel finale.

Dopo un avvio complicato, con il Belgio pericoloso soprattutto attraverso Vermant, gli azzurrini trovano il vantaggio al 25'. Inacio conclude verso la porta, Pieklak non trattiene e Cherubini è il più rapido ad avventarsi sul pallone per il tap-in. La risposta degli ospiti arriva appena due minuti dopo: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, un tiro sbagliato di Burlet diventa un assist involontario per Mirisola, che supera Daffara. Prima dell'intervallo l'Italia sfiora nuovamente il gol con Camarda, impreciso in spaccata su un suggerimento di Dagasso.

Nella ripresa il Belgio prende progressivamente campo e trova un'altra rete con Mirisola, servito da Nonge al termine di una bella azione. L'Italia fatica a reagire e deve affidarsi agli interventi difensivi di Comuzzo e Mane, oltre alle parate di Daffara, per restare in partita. Nel finale arriva però l'episodio decisivo: Ekhator conquista un calcio di rigore su un'imbucata di Amatucci e si presenta sul dischetto, trasformando il penalty che permette agli azzurrini di evitare la sconfitta come riportato da TMW.