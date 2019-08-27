Pedullà, Defrel temporeggia ancora e la Samp riavvia i contatti con i viola per Simeone

La Samp ha aspettato fino alle 14,30 una risposta definitiva da Gregoire Defrel, ma in cambio ha ottenuto la richiesta di un rinvio per altre 24 ore. A questo punto, pur non escludendo alcun tipo di r...

La Samp ha aspettato fino alle 14,30 una risposta definitiva da Gregoire Defrel, ma in cambio ha ottenuto la richiesta di un rinvio per altre 24 ore. A questo punto, pur non escludendo alcun tipo di ripensamento, è evidente che Defrel stia aspettando altro. Tra poco è in programma un vertice tra Roma e Cagliari per parlare sia dia Defrel che del portiere Olsen. Negli ultimi minuti la Sampdoria ha riavviato i contatti con la Fiorentina per Giovanni Simeone, una sorpresa dello scorso 9 agosto che ora torna di moda.

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