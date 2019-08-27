Labaro Viola

Pedullà, Defrel temporeggia ancora e la Samp riavvia i contatti con i viola per Simeone

La Samp ha aspettato fino alle 14,30 una risposta definitiva da Gregoire Defrel, ma in cambio ha ottenuto la richiesta di un rinvio per altre 24 ore. A questo punto, pur non escludendo alcun tipo di r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2019 16:43
Pedullà, Defrel temporeggia ancora e la Samp riavvia i contatti con i viola per Simeone -
News
Fiorentina
Sampdoria
Simeone
Condividi

La Samp ha aspettato fino alle 14,30 una risposta definitiva da Gregoire Defrel, ma in cambio ha ottenuto la richiesta di un rinvio per altre 24 ore. A questo punto, pur non escludendo alcun tipo di ripensamento, è evidente che Defrel stia aspettando altro. Tra poco è in programma un vertice tra Roma e Cagliari per parlare sia dia Defrel che del portiere Olsen. Negli ultimi minuti la Sampdoria ha riavviato i contatti con la Fiorentina per Giovanni Simeone, una sorpresa dello scorso 9 agosto che ora torna di moda.

 

Alfredopedulla.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok