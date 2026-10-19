Pedullà critica Paratici: "150 milioni spesi e non avere gente di personalità, giusto perdere"
Il giornalista ha criticato il mercato della Fiorentina
Sul suo canale YouTube, il giornalista e operatore di mercato Alfredo Pedullà ha commentato duramente le decisioni arbitrali nel match tra Fiorentina e Como, puntando il dito in particolare contro la direzione del fischietto Di Bello.
Sull'arbitro
"Di Bello? Più che un nome azzeccato, definirei la sua prestazione 'Di Brutto' e 'Di Assurdo'. È evidente che non possieda i requisiti per arbitrare in Serie A, e francamente evito di ripetermi per noia. Il fatto che continui a calcare i campi della massima serie dimostra chiaramente come certi criteri di valutazione non si basino affatto sul merito".
Errori clamorosi
"Le recenti modifiche introdotte dal gruppo di Orsato non possono in alcun modo giustificare il fatto che topiche così grossolane, come quelle viste in Fiorentina-Como, vengano ignorate dal VAR. È una situazione del tutto illogica. Certo, va detto che la Fiorentina ha legittimato la sconfitta: a fronte di un investimento di 140-150 milioni, la squadra si ritrova priva di leadership e con un reparto arretrato decisamente inaffidabile. Ma questo, ovviamente, è un discorso completamente diverso".