Pedullà critica Paratici: "150 milioni spesi e non avere gente di personalità, giusto perdere"

Il giornalista ha criticato il mercato della Fiorentina

Sul suo canale YouTube, il giornalista e operatore di mercato Alfredo Pedullà ha commentato duramente le decisioni arbitrali nel match tra Fiorentina e Como, puntando il dito in particolare contro la direzione del fischietto Di Bello.

Sull'arbitro

"Di Bello? Più che un nome azzeccato, definirei la sua prestazione 'Di Brutto' e 'Di Assurdo'. È evidente che non possieda i requisiti per arbitrare in Serie A, e francamente evito di ripetermi per noia. Il fatto che continui a calcare i campi della massima serie dimostra chiaramente come certi criteri di valutazione non si basino affatto sul merito".

Errori clamorosi