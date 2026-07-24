Pedullà: "Contatti tra Lazio e Fiorentina per uno tra Brescianini e Fabbian. Sfiorato il discorso Tavares"

Pedullà scrive sui propri canali social, che tra Fiorentina e Lazio ci sono stati dei contatti per Brescianini e Fabbian

Pedullà riporta che tra Lazio Fiorentina ci sono stati contatti per uno tra Brescianini e Fabbian c'è apertura, è stato sfiorato il discorso su Nuno Tavares.

La Lazio è in cerca di un centrocampista, sul tavolo ci sono due opzioni: Marco Brescianini e Giovani Fabbian. Sono due profili che interessano e che erano stati seguiti in passato, uno dei due può arrivare in prestito. Nei giorni scorsi con i viola era stato appena sfiorato un discorso legato a Nuno Tavares. Per il momento c'è interesse della Lazio per uno dei due centrocampisti.