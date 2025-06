Pedullà: “Contatti Fiorentina-Fazzini, presto l’incontro con l’Empoli. I viola lo valutano 8-9 milioni”

Jacopo Fazzini è un nome in bella evidenza nella lista della Fiorentina. Lo avevamo rinfrescato appena due giorni fa, anticipando il gradimento viola per il centrocampista offensivo classe 2003 in uscita dall’Empoli. Avevamo escluso il Torino, avevamo inserito la Lazio (che però può fare mercato in base alle uscite) e sullo sfondo c’era anche il Bologna. Ma la Fiorentina è un’opzione che può prendere forza, tenendo conto che già lo scorso 18 dicembre avevamo parlato in esclusiva di una forte irruzione per Fazzini. E Pioli a maggior ragione potrebbe avallare un’operazione del genere. Fin qui ci sono stati contatti perlustrativi che hanno confermato il gradimento, presto ci sarà un faccia a faccia con l’Empoli. La Fiorentina vorrebbe spendere 8-9 milioni più bonus, ma di sicuro riparleremo di Fazzini nei prossimi giorni. Lo riporta AlfredoPedulla.com.