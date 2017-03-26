Pedullà conferma, l'offerta della Fiorentina per il rinnovo di Bernardeschi è di 2 milioni e mezzo

La Fiorentina rilancia e offre un ricco contratto per il rinnovo di Bernardeschi. La società viola vuole evitare problemi

La Fiorentina è convinta che Federico Bernardeschi con i fatti, e non soltanto con le parole, abbia intenzione di proseguire la sua avventura in viola. E proprio per questo ha offerto un prolungamento (attuale scadenza 2019) con un ingaggio da 2,5 – bonus compresi – a stagione. Senza l’inserimento di alcuna clausola e con la consapevolezza che lo stesso Bernardeschi abbia interesse e voglia di andare avanti con i viola, esattamente come ha dichiarato nell’ultimo periodo. Ci sono stati già un paio di incontri con l’entourage di Bernadeschi, non esiste una tempistica chiara, ma la Fiorentina spera di poter uscire velocemente da questa situazione. Sul ragazzo ci sono Inter, Juve e Chelsea, ma abbiamo più volte spiegato come per l’Inter sia più semplice arrivare a Berardi. Ora la Fiorentina continuerà a lavorare per una fumata bianca e per ripartire con convinzione da Bernardeschi.

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