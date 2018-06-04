Pedullà: "Chiesa via? Serve offerta choc, almeno 65 milioni. La differenza con il caso Bernardeschi..."

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato della situazione Federico Chiesa ai microfoni di radio sportiva: "Chiesa via da Firenze? Servirebbe un'offerta choc perché accadesse già quest'est...

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato della situazione Federico Chiesa ai microfoni di radio sportiva: "Chiesa via da Firenze? Servirebbe un'offerta choc perché accadesse già quest'estate: parliamo di qualcuno che si presenta con almeno 65 milioni di euro. Io comunque non penso che se ne vada: questo non è un altro caso Bernardeschi, perché Chiesa ha dichiarato espressamente che vuole restare, mentre l'altro voleva andare alla Juve".