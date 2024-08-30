Pedullà: "Cataldi alla Fiorentina. Prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro"
Le ultime di Alfredo Pedullà sull'operazione Cataldi-Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2024 13:59
La Fiorentina si sta occupando delle ultime manovre da effettuare in chiusura della finestra di mercato estiva. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, Danilo Cataldi, centrocampista in uscita dalla Lazio, è molto vicino a vestire la maglia viola. Si parla di un'operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. A breve la fumata bianca.
Corriere dello Sport: “Pradè ha chiesto Cataldi in prestito secco. No della Lazio, cessione solo a titolo definitivo”
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