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Pedullà: "Cataldi alla Fiorentina. Prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro"

Le ultime di Alfredo Pedullà sull'operazione Cataldi-Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2024 13:59
Pedullà: "Cataldi alla Fiorentina. Prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro" -
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La Fiorentina si sta occupando delle ultime manovre da effettuare in chiusura della finestra di mercato estiva. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, Danilo Cataldi, centrocampista in uscita dalla Lazio, è molto vicino a vestire la maglia viola. Si parla di un'operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. A breve la fumata bianca.

Corriere dello Sport: “Pradè ha chiesto Cataldi in prestito secco. No della Lazio, cessione solo a titolo definitivo”

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-prade-ha-chiesto-cataldi-in-prestito-secco-no-della-lazio-cessione-solo-a-titolo-definitivo/266248/

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