Pedullà: “Arthur pagato dalla Juventus. Scamacca nome da non escludere. 6 milioni da Terzic. Igor ai dettagli”

Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina. Di seguito le sue parole:

ARTHUR “Fiorentina bravissima, ma c’è convenienza anche per la Juve. Soddisfa sia chi vende e chi cede: chi vende si accolla il 100% dell’ingaggio, sembra clamoroso ma non lo è considerando che sarebbe stato da tenere in soffitta fino a gennaio. Hanno bisogno che lui giochi. Sembra una follia della Juve, ma non lo è. Lo rinnova e spalma l’ingaggio su più anni. La Fiorentina paga 2 milioni di prestito oneroso e 20 milioni per il diritto di riscatto. La Fiorentina paga il calciatore con i bonus legati alla prestazione, una formula che potrebbe essere interpretata come una sorte di pagamento dell’ingaggio. La Juve aveva la necessità di liberarsi di alcuni cartellini. Adesso è come una Porsche tenuta in garage per molto tempo, ha bisogno di ritrovare la condizione perché se lo butti subito in mischia si ingolfa. Deve tornare quello visto in Brasile, il Barcellona lo ha voluto con forza ma si è spento piano piano fino alla mazzata finale con lo scambio con Pjanic. Uno scambio fatto solo per la plusvalenza clamorosa, la Juve non ci ha mai creduto fino in fondo. Ora alla Fiorentina può rinascere perché si torna, finalmente, a parlare solo di campo. I brasiliani devono essere allegri per giocare. Mandandolo al Liverpool è come se lo avessero mandato in vacanza in Inghilterra: quanto avrebbe giocato? La Fiorentina cercherà di recuperarlo in termini di fiducia e ambizione”.

CENTROCAMPISTA “Arthur non sarà l’unico centrocampista, secondo me“.

AMRABAT “Se torna a Firenze o si ferma altri sette giorni aspettando la cessione è una cosa che fa parte del gioco. Il Manchester United doveva chiudere Onana, adesso la priorità è il centravanti poi il centrocampista. Devono piazzare degli esuberi per aumentare l’offerta per Hojlund. La scaletta è nota: portiere fatto, il centravanti si devono avvicinare sui 60 milioni più 7-8 di bonus e poi sarà il turno del centrocampista. Facciamo che Amrabat non diventi il fenomeno del suo ruolo, Italiano ha ragione perché chiaramente arriva uno che voleva andare via da gennaio, non vale più i 38-40 milioni di gennaio e forse non arriveranno offerte nemmeno per 30 milioni, per lo meno all’inizio. Valutazione? Sicuramente non 40, 35 non lo so e forse nemmeno 30, vediamo che offerte arriveranno. Per me intorno ai 25″.

TERZIC “La richiesta della Fiorentina era tra i 4.5 e i 6 milioni di euro. Tra l’altro il Salisburgo ha chiuso la cessione di Okafor con il Milan, Red Bull non ha problemi di soldi per dover aspettere delle cessioni. Penso sarà liberato nelle prossime ore a titolo definitivo”.

IGOR “Manca qualcosa sui bonus. De Zerbi lo avrebbe voluto già martedì, siamo a venerdì e si dovrà chiudere a breve. Igor non vede l’ora, è il primo della lista e mi aspetto un’accelerata. Valutazione? Sui 15-17 milioni di euro, bonus compresi. Manca ancora qualcosa sui bonus, ci stanno lavorando e poi avranno il cerchio definitivo della trattativa. È una prodezza come cessione, ma c’è da dire che in Inghilterra non si fanno scrupoli sui prezzi e sulle scadenze: se gli interessi, ti prendono”.

SCAMACCA “Non è la prima scelta di Mourinho. Lui vuole Morata, ma i giallorossi non hanno i soldi per andare sullo spagnolo. Il Milan con Okafor è fuori dalla corsa, Inter ha fatto un sondaggio ma la priorità è Balogun, la Juventus ha altre cose. Il West Ham si è molto ammorbidito prendendo Broja. La follia dice che ha speso una grossa cifra e, ora, lo può dare in prestito con diritto di riscatto. Per me tornerà in Italia. Nella sua testa Mourinho vorrebbe Scamacca in prestito più Morata, ma al momento non hanno i soldi”.

MAXIME LOPEZ “Il Sassuolo prende un altro centrocampista solo se Maxime Lopez va via. Il Napoli non c’è, non è il primo nome della lista della Fiorentina. Valutazione? 15 milioni di euro, ma per ora è tutto bloccato”.

DIA “Nessuno si è presentato, 25 milioni non li ha messi nessuno e la clausola è scaduta. Tutti vorrebbero inserire contropartite e, quindi, siamo fermi”.

SUTALO “Abbiamo detto che è tra i primi tre posti della Fiorentina. Non è cambiato niente ma ti posso aggiungere che è anche nella lista del Napoli, ma non al primo posto”.

DIFENSORE CENTRALE “Ci sono dei difensori che hanno delle clausole assurde, Le Normand costava 25 milioni lo scorso anno e ora ha una clausola da 50 milioni di euro. Possono venire fuori nomi da 8-10 milioni di euro, ma al momento non ne sono a conoscenza”.

PORTIERE “Il Lecce sta provando seriamente per Falcone. La Sampdoria deve decidere cosa fare: dare via Audero o dare via Falcone. Tra l’altro c’è il problema Inter che dovranno prendere risolvere Sommer e Trubin. Il portiere è una cosa seria e c’è una selezione in corso. Musso non lo vogliono, ma è costato 20 milioni due anni fa e non lo possono regalare. Caprile all’Empoli, il Bari prenderà Brenno dal Gremio per sostituirlo. A livello più alto c’è Sommer, Mamardshvili che ha una valutazione molto alta e il Bayern vuole prendere un portiere. Poi l’altro giro riguarda le squadre in zona salvezza come il Lecce, ma la Fiorentina non è in nessuno dei due giri. Se la Fiorentina volesse Falcone sarebbe già andata dalla Sampdoria. Magari verranno fuori nomi dall’estero, magari non è una priorità e la Fiorentina sta lavorando su altri ruoli”.

ESTERNO DESTRO “Secondo me si muoverà qualcosa. Berardi è blindato al Sassuolo, ma ricordiamo che è l’ultima occasione per lui di andare. L’anno prossimo ha 30 anni e diventerebbe un po più complicato. Anche Orsolini è in scadenza, non è vicino al rinnovo e va tenuto in considerazione”.

DOMINGUEZ “Il Bologna chiede 15 milioni e non vuole contropartite tecniche. Il rinnovo non è neanche vicino. Dalla Turchia è arrivata l’ultima offerta a 8+2. Il Bologna spera di arrivare a settembre e fare leva sul buon rapporto per arrivare al rinnovo. Se rinnoverà o meno non lo so, ma questa è la strategia del Bologna”.