Pedullà: "Affondo del Como per Ikoné, il francese è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina"

Il Como è una delle squadre più attive di questa sessione invernale di calciomercato. E dopo aver chiuso per Alex Valle, terzino classe 2004 del Barcellona, i lariani si preparano - secondo quanto rip...

Il Como è una delle squadre più attive di questa sessione invernale di calciomercato. E dopo aver chiuso per Alex Valle, terzino classe 2004 del Barcellona, i lariani si preparano - secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà - ad affondare il colpo decisivo per Jonathan Ikoné. L'ala francese è sempre più vicino a lasciare la Fiorentina e, come raccontato dallo stesso giornalista questa mattina, il club viola potrebbe accettare anche una cessione senza obbligo di riscatto. Dunque, si scalda l'asse Firenze-Como.

INIZIA L’AVVENTURA ALLA FIORENTINA DI PABLO MARÍ: È ARRIVATO AL VIOLA PARK. PRIMO INCONTRO CON PALLADINO

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