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Pedullà: "Addio Antognoni-Fiorentina? Le bandiere vanno rispettate non calpestate"

Pedullà commenta l'addio di Antognoni alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2021 23:18
Pedullà: "Addio Antognoni-Fiorentina? Le bandiere vanno rispettate non calpestate" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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"Anche Antognoni lascia la Fiorentina - ha scritto Alfredo Pedullà su Twitter - , come raccontato il 16 giugno nelle ore dell’addio a Gattuso. Le bandiere non devono essere calpestate con proposte (l’aspetto economico non c’entra) di terzo o quarto piano. Basterebbe rispettarle, niente".

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