Pedullà: "Addio Antognoni-Fiorentina? Le bandiere vanno rispettate non calpestate"
Pedullà commenta l'addio di Antognoni alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2021 23:18
"Anche Antognoni lascia la Fiorentina - ha scritto Alfredo Pedullà su Twitter - , come raccontato il 16 giugno nelle ore dell’addio a Gattuso. Le bandiere non devono essere calpestate con proposte (l’aspetto economico non c’entra) di terzo o quarto piano. Basterebbe rispettarle, niente".
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