Pedullà accusa: "La multa della Fiorentina è più alta di quella della Juve? Siamo nel paese dei balocchi"

Il giornalista ha commentato la decisione del giudice sportivo

Attraverso i propri canali ufficiali su YouTube, il giornalista sportivo ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha criticato aspramente le ultime decisioni prese dal Giudice Sportivo. Oggetto del contendere sono le sanzioni pecuniarie comminate a Juventus e Fiorentina: secondo il giornalista, i criteri adottati per stabilire l'entità delle multe evidenziano profonde contraddizioni e un'evidente sproporzione nella valutazione dei singoli episodi.

Sulla sanzione alla Juventus «La dimensione surreale del calcio nostrano, un vero e proprio regno dell'assurdo, mostra ancora una volta la disparità di giudizio nelle valutazioni. Bisognava semplicemente individuare chi, sugli spalti dello Stadium, si fosse voltato di spalle: sarebbe bastata una manciata di minuti per risalirci. Il Giudice Sportivo questa mattina avrebbe dovuto pubblicare un report dettagliato con le migliaia di tifosi responsabili di quel gesto deplorevole. Non ha alcun senso fare paragoni con i cori offensivi sulle tragedie dell'Heysel o su Scirea... serve porre un limite definitivo, mentre la decisione è stata quella di infliggere appena 10mila euro di sanzione. Spiegatemi la logica: una cifra ridicola per ciascun responsabile, e a cosa porta tutto ciò? Qual è il risultato? È stata sanzionata un'ulteriore società che non aveva alcuna possibilità di prevedere o impedire il gesto dei singoli tifosi. Questa non può essere definita giustizia sportiva, è pura improvvisazione: il club ha preso nettamente le distanze, che senso ha punirlo economicamente?».

Sulla sanzione alla Fiorentina «Ma passiamo agli aspetti davvero incomprensibili: 10mila euro alla Juventus e, incredibilmente, 11mila euro di multa alla Fiorentina — dunque un provvedimento persino più severo — per qualche coro contro la tifoseria rivale e per un breve ritardo all'avvio della ripresa. Con quali criteri vengono stabilite queste sanzioni? Qual è il parametro di riferimento? A Firenze è accaduto davvero un episodio peggiore? La società bianconera si è trovata a subire la situazione, provvedendo subito dopo a dissociarsi con una nota ufficiale estremamente chiara ed empatica».