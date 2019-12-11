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Pedro vs Vlahovic: se il brasiliano esplode il serbo partirà in prestito a gennaio

Secondo quanto riporta La Nazione il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere lontano da Firenze. Se Pedro dovesse riuscire a guadagnarsi la titolarità esplodendo nel nostro campionato il serbo potreb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2019 10:19
Pedro vs Vlahovic: se il brasiliano esplode il serbo partirà in prestito a gennaio -
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Secondo quanto riporta La Nazione il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere lontano da Firenze. Se Pedro dovesse riuscire a guadagnarsi la titolarità esplodendo nel nostro campionato il serbo potrebbe partire già a gennaio forse in direzione Sassuolo per sbloccare l'affare Berardi a Firenze.

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