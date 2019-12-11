Pedro vs Vlahovic: se il brasiliano esplode il serbo partirà in prestito a gennaio
Secondo quanto riporta La Nazione il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere lontano da Firenze. Se Pedro dovesse riuscire a guadagnarsi la titolarità esplodendo nel nostro campionato il serbo potreb...
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2019 10:19
Secondo quanto riporta La Nazione il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere lontano da Firenze. Se Pedro dovesse riuscire a guadagnarsi la titolarità esplodendo nel nostro campionato il serbo potrebbe partire già a gennaio forse in direzione Sassuolo per sbloccare l'affare Berardi a Firenze.