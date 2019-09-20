Pedro, niente Atalanta. Giocherà nella primavera di Bigica contro l'Inter

Secondo il Corriere Fiorentino, per Pedro il processo di adattamento agli schemi offensivi di Montella sta andando bene, ma sarà schierato con la formazione Primavera per verificare le reali condizio...

Secondo il Corriere Fiorentino, per Pedro il processo di adattamento agli schemi offensivi di Montella sta andando bene, ma sarà schierato con la formazione Primavera per verificare le reali condizioni in un contesto competitivo, visto anche l'infortunio che lo stava tenendo fuori. Bigica lo avrà quindi a disposizione nella partita di cartello contro l’Inter di mister Armando Madonna.