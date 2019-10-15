"Pedro fra due anni sarà un giocatore da Real Madrid. Sarà il centravanti titolare del Brasile alle olimpiadi"

Andersinho Marques, giornalista di Sport Mediaset, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Con Pedro la Fiorentina ha fatto un capolavoro dal punto di vista fisico e psicologico. Nell'ultima p...

Andersinho Marques, giornalista di Sport Mediaset, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Con Pedro la Fiorentina ha fatto un capolavoro dal punto di vista fisico e psicologico. Nell'ultima partita contro lUdinese il ragazzo non è stato convocato perché poi avrebbe dovuto fare 17 ore di volo.

Come stile di vita ricorda quello di Kakà, casa-chiesa-campo. Sta facendo un percorso di cui è consapevole, può crescere molto, nella prossima partita sarà convocato e piano piano si deve inserire . Giocarà le Olimpiadi a Tokyo da titolare con la maglia brasiliana.

Sta studiando ed imparando l'italiano, i viola hanno fatto un grande affare se si guarda il prezzo a cui lo hanno acquistato.

Se tutto va secondo programma tra due anni potrà giocare in una grande come il Real Madrid. La Fiorentina? Puo arrivare tra le prime cinque"