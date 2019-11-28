Pedro è arrabbiato, è arrivato in Italia il suo fratello-agente. Ora è pronto ma perchè non ha spazio?

Oggi La Nazione parla dell'attaccante della Fiorentina Pedro. Il giovane brasiliano ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio per giocare e viene definito dal suo fratello ed agente in questi gio...

Oggi La Nazione parla dell'attaccante della Fiorentina Pedro. Il giovane brasiliano ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio per giocare e viene definito dal suo fratello ed agente in questi giorni in Italia, "Zangado" vale a dire "Arrabbiato". Questa visita a Firenze mira a capire che cosa non va in questi primi mesi di Pedro alla Fiorentina, visto che Pedro è pronto. Va esclusa un'imminente cessione in prestito a gennaio sia per le troppe presenze accumulate tra Fluminense e Fiorentina che pertanto non gli permettono di giocare in un altro club sia perchè il club gigliato crede in lui e non è intenzionato a privarsene.