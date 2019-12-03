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Pedro, dopo il rimprovero di Montella è ora di rispondere a suon di goal

M0ntella si aspetta una risposta concreta da Pedro, come fece Vlahovic in agosto in Coppa Italia contro il Monza. L'attaccante brasiliano per ora ha giocato in Primavera e pochissimi minuti in Prima s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2019 11:52
Pedro, dopo il rimprovero di Montella è ora di rispondere a suon di goal -
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M0ntella si aspetta una risposta concreta da Pedro, come fece Vlahovic in agosto in Coppa Italia contro il Monza. L'attaccante brasiliano per ora ha giocato in Primavera e pochissimi minuti in Prima squadra. Contro il Lecce Montella l'ha rimproverato, gli chiedeva maggiore presenza in area. Oggi in Coppa Italia Pedro può riscattarsi e dimostrare che può essere una risorsa importante per la Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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