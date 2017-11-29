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Pecci: "La Fiorentina può lottare per l'Europa League, il Sassuolo è alla portata"

Eraldo Pecci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Il Sassuolo è alla portata della Fiorentina,  non ha giocato una gran partita contro il Bari".Prosegue sul campionato: "Ci sono quattro campion...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2017 19:33
Pecci: "La Fiorentina può lottare per l'Europa League, il Sassuolo è alla portata" -
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Eraldo Pecci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Il Sassuolo è alla portata della Fiorentina,  non ha giocato una gran partita contro il Bari".

Prosegue sul campionato: "Ci sono quattro campionati in Serie A, la Fiorentina gioca il secondo, il Sassuolo il quarto. La Fiorentina è tra le squadre che lottano per l’Europa League".

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