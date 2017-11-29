Pecci: "La Fiorentina può lottare per l'Europa League, il Sassuolo è alla portata"

Eraldo Pecci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Il Sassuolo è alla portata della Fiorentina, non ha giocato una gran partita contro il Bari".Prosegue sul campionato: "Ci sono quattro campion...

A cura di Redazione Labaroviola 29 novembre 2017 19:33

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