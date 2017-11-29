Pecci: "La Fiorentina può lottare per l'Europa League, il Sassuolo è alla portata"
Eraldo Pecci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Il Sassuolo è alla portata della Fiorentina, non ha giocato una gran partita contro il Bari".Prosegue sul campionato: "Ci sono quattro campion...
A cura di Redazione Labaroviola
29 novembre 2017 19:33
Eraldo Pecci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Il Sassuolo è alla portata della Fiorentina, non ha giocato una gran partita contro il Bari".
Prosegue sul campionato: "Ci sono quattro campionati in Serie A, la Fiorentina gioca il secondo, il Sassuolo il quarto. La Fiorentina è tra le squadre che lottano per l’Europa League".