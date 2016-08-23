Pazza idea tra Milano e Firenze, scambio Rossi – Jovetic. Fantasia o realtà?

MILANO – Scambio Rossi-Jovetic, pazza idea di mercato dei viola che sognano il ritorno del figliol prodigo, in uscita dall’Inter. La Fiorentina sembra essere interessata al ritorno dell’ex City che l’Inter vuole vendere entro il 31 agosto.

Scambio Rossi-Jovetic, pazza idea viola

Ausilio sa bene che non sarà facile trovare un club disposto a spendere circa 15 milioni di euro per il montenegrino, ossia l’ammontare dei soldi che il club deve al City per il riscatto obbligatorio che si verificherà soltanto a determinate condizioni. Tuttavia, l’interesse dei viola potrebbe coincidere con quello nerazzurro: l’uscita di Jovetic impone giocoforza un rinforzo in attacco che possa sostituire Icardi ed Eder e proprio i viola avrebbero in mente la giusta contropartita tecnica.

La Fiorentina sta pensando di proporre Pepito Rossi nell’affare, anche lui in uscita. Sono già stati effettuati i primi sondaggi per capire le reali possibilità di questo clamoroso scambio: Firenze accetterebbe di buon grado il ritorno di Jovetic e lo stesso giocatore sarebbe contento di far parte di una squadra e di un contesto tecnico che ben si addice alle sue caratteristiche. Stesso discorso per Rossi, che con De Boer potrebbe trovare il suo giusto equilibrio con il gioco palla a terra e la filosofia importata dall’Olanda, anche se le idee dell’olandese faticheranno ad emergere in tempi brevi.

L’entourage dell’ex bomber del Villarreal si sta guardando attorno e la soluzione Inter potrebbe calzare a pennello visto che De Boer adora cambiare modulo e potrebbe decidere di giocare con due punte per permettere ad Icardi di esprimersi al meglio; una coppia Rossia-Icardi si integrerebbe a meraviglia per caratteristiche tecniche e fisiche ma tutto dipenderà dalle solite garanzie tecniche da ambo le parti e dai rispettivi problemi economici, i veri nodi della faccenda; Jovetic guadagna ben 3 milioni l’anno, troppi per i viola che si aspettano un sacrificio dal giocatore. L’ingaggio di Rossi non sarebbe invece un problema per l’Inter che, al contrario, potrebbe chiedere un conguaglio ai viola di circa 7 milioni di euro.

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