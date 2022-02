Paura in casa Lazio, Basic rapinato prima dell’allenamento, puntata pistola in zona Parioli a Roma

Momenti di paura all’ora di pranzo per Toma Basic. Il centrocampista della Lazio ha subito una rapina a mano armata mentre si recava al ristorante per il pranzo di squadra. Cosa è successo? Verso le ore 13 lungo viale Parioli (zona nord della Capitale, ndr), il centrocampista croato stava scendendo dal proprio veicolo nei pressi del luogo dove aveva appuntamento con i compagni, quando è stato avvicinato da una persona col volto coperto e una pistola in mano. Il malvivente gli ha puntato l’arma al costato, facendosi consegnare l’orologio prezioso che il giocatore portava al polso. Poi è scappato a bordo di una motocicletta. Sul posto sono giunti poco dopo i poliziotti del commissariato di Villa Glori, che stanno già indagando sull’accaduto. Lo riporta Calciomercato.com

