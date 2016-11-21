Paulo Sousa e quelle parole sul manto erboso del Franchi dopo la partita di rugby

Dopo la partita di Empoli l’allenatore della Fiorentina Paulo Sousa ha parlato anche delle condizioni del terreno di gioco del Franchi dopo la partita di rugby di sabato: “Il nostro gioco cerca sempre di essere propositivo, giochiamo rasoterra. Aspettiamo a giudicare il campo, lo scorso anno i giardinieri sono stati splendidi. Li ringrazio tanto perché stanno facendo un lavoro importantissimo, quest’anno anche con alcuni problemi. Sicuramente faranno del loro meglio anche questa settimana. I ragazzi sanno che non siamo matematicamente qualificati in Europa League e dobbiamo essere preparati per fare una partita convincente e vincere” conclude Paulo Sousa