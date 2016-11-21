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Paulo Sousa e quelle parole sul manto erboso del Franchi dopo la partita di rugby

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Paulo Sousa e quelle parole sul manto erboso del Franchi dopo la partita di rugby

Redazione

21 Novembre · 09:51

Aggiornamento: 21 Novembre 2016 · 09:51

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Dopo la partita di Empoli l’allenatore della Fiorentina Paulo Sousa ha parlato anche delle condizioni del terreno di gioco del Franchi dopo la partita di rugby di sabato: “Il nostro gioco cerca sempre di essere propositivo, giochiamo rasoterra. Aspettiamo a giudicare il campo, lo scorso anno i giardinieri sono stati splendidi. Li ringrazio tanto perché stanno facendo un lavoro importantissimo, quest’anno anche con alcuni problemi. Sicuramente faranno del loro meglio anche questa settimana. I ragazzi sanno che non siamo matematicamente qualificati in Europa League e dobbiamo essere preparati per fare una partita convincente e vincere” conclude Paulo Sousa

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