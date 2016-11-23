15 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
“PAULO, LE STUDI LA NOTTE? QUAL E’ IL TUO FINE? L’ORGOGLIO VIOLA…”

News

“PAULO, LE STUDI LA NOTTE? QUAL E’ IL TUO FINE? L’ORGOGLIO VIOLA…”

Redazione

23 Novembre · 17:36

Aggiornamento: 23 Novembre 2016 · 17:38

TAG:

ferraraFiorentinasousa

Condividi:

di

Benedetto Ferrara, giornalista di Repubblica, è intervenuto con un video dopo l’uscita di Paulo Sousa che oggi, in conferenza stampa, ha detto che Berna può giocare in un club più ambizioso della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Paulo, oggi hai detto che Berna merita una squadra più forte della Fiorentina. Le studi la notte? Qual è il tuo obiettivo? Berna ha bisogno di stare con i piedi per terra, i tifosi sanno già da soli che un giocatore così potrebbe andare via. A cosa serve un’affermazione del genere in un momento così tranquillo, in cui la squadra si è ripresa? Perché questo casino? La viola sa di non essere un top team, ma ha un suo orgoglio. E’ come dire carine le Tod’s, ma Prada…”.

E ancora: “I tifosi lo sanno che la Fiorentina non è un top club, ma hanno orgoglio. Vivono in una bella città. E’ come dire che bella Firenze, ma certo Vinovo dal punto di vista della storia dell’arte…è come dire a una donna che la ami e sentirti dire che pure lei, ma perché non trovava di meglio. Questa cosa va risolta. Proviamoci ad essere compatti e uniti, per una volta”.

http://video.repubblica.it/edizione/firenze/caro-paulo-ma-che-bisogno-c-era/260228/260540

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio