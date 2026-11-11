Pastore: "De Gea ha paura perchè non si fida dei difensori che ha davanti e non è lucido"

Nel corso del programma YouTube Fontana di Trevi, format ideato da Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato il momento in casa Fiorentina all'indomani del match contro la Juventus, soffermandosi in particolare sulle criticità del reparto arretrato e sulle enormi potenzialità dell'attacco viola.

Il primo punto affrontato da Pastore riguarda le fragilità difensive emerse nelle ultime uscite, partendo dalle prestazioni del portiere fino alla tenuta dell'intero pacchetto arretrato:

«De Gea? Con i portieri il declino può arrivare all'improvviso, senza darti quel margine di tempo per correre ai ripari. Ho l'impressione che la Fiorentina soffra di una sorta di panico difensivo generalizzato. Gli elementi della linea di difesa non sono esattamente dei fuoriclasse e, in più, traspare una certa paura nelle fasi di copertura. Quella di domenica è stata una gara indigesta per i viola, che pure davanti dispongono di qualità straordinaria».

Il parere del giornalista diventa ancor più interessante quando si sposta sulla fase offensiva, tracciando un parallelo tra il tridente a disposizione di Paolo Vanoli e quello in dote alla formazione bianconera:

«Mettendo a confronto i tre interpreti offensivi viola — Mastantuono, Pellegrino e Njie — con il tridente juventino composto da Kolo Muani, Woltemade e Boga, ho pochi dubbi: a mio avviso il potenziale d'attacco della Fiorentina è addirittura superiore. Il problema è che la squadra appare disposta in campo in modo un po' improvvisato. Vanoli era approdato a Firenze con idee ben diverse e oggi sembra incontrare qualche difficoltà nel valorizzare talenti di pura qualità ma poco propensi al lavoro collettivo come Njie e Mastantuono».