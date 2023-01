Parole di Zanetti allontanano Fiorentina da Parisi: “Senza offerta importante a gennaio rimane”

Le parole dell’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti chiudono ad un possibile trasferimento di Parisi, obiettivo della Fiorentina, nella sessione di calciomercato invernale. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

Parisi piace molto alla Lazio e ad altri club. Andrà via a gennaio?

“Che io sappia rimarrà da noi, a meno che non arrivi un’offerta importante. Per noi è determinante, sta crescendo tantissimo e ha molta personalità. È molto freddo, gioca in tutti i campi con tranquillità, si diverte a giocare, ha corsa e qualità. Deve alzare i numeri offensivi.” A riportarlo è TMW.

