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Il Parma omaggia Astori, sulla maglia, sopra lo scudetto, il suo ricordo

La società Parma Calcio 1913 ha scelto di scendere in campo sabato contro il Pescara con una maglia speciale per commemorare Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo. In...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2018 13:25
Il Parma omaggia Astori, sulla maglia, sopra lo scudetto, il suo ricordo -
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La società Parma Calcio 1913 ha scelto di scendere in campo sabato contro il Pescara con una maglia speciale per commemorare Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo. Inoltre, il Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare in occasione di tutte le gare di calcio in programma nel prossimo week end nei campionati di Serie A, Serie B e Serie C.

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