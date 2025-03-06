Parla l'agente di Mandragora: "Rolando legato al Napoli. In caso di opportunità potrebbe accettare"

L'agente di Rolando Mandragora, Luca De Simone, ospite a Stile Tv, ha parlato del centrocampista viola, soffermandosi anche sull'accostamento al Napoli. Queste le sue parole:"Napoli-Fiorentina? La Fio...

L'agente di Rolando Mandragora, Luca De Simone, ospite a Stile Tv, ha parlato del centrocampista viola, soffermandosi anche sull'accostamento al Napoli. Queste le sue parole:

"Napoli-Fiorentina? La Fiorentina veniva da alcune incertezze, ma si è ritrovato il gruppo. Kean rientrerà domenica, e la compattezza ritrovata con la voglia di vincere può essere la spinta in più per i viola, anche se il Napoli difficilmente lascerà ancora punti per strada. Mandragora? Come molti napoletani anche Rolando è legato alla propria città e avrebbe voluto giocare col Napoli, non vedo perché dovrebbe dire di no in questo momento, in caso gli si aprisse un'opportunità in futuro.

Oggi è il centrocampista con più presenze della Fiorentina ed è stato impiegato sia come play davanti alla difesa che come mezzala nel centrocampo a tre. Rispetto a quanto faceva con Italiano è cambiato tutto, dal modulo all'interpretazione delle partite. La Fiorentina si è mossa bene sul mercato, prendendo tanti giocatori importanti e d'esperienza, come De Gea, Gudmundsson o Cataldi, e la rosa è migliorata. Palladino è un buon allenatore e con un po' di pazienza potrebbe regalare grandi soddisfazioni".