Parla Della Valle:"Bello vedere allo stadio la famiglia di Davide. Ora testa al Torino"
È arrivato a fine partita anche il commento del patron Andrea Della Valle che tramite i canali ufficiali viola ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:"Quella di oggi è stata una partita complicata, i...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2018 20:25
È arrivato a fine partita anche il commento del patron Andrea Della Valle che tramite i canali ufficiali viola ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:
"Quella di oggi è stata una partita complicata, il vento non ha sicuramente aiutato. Non era facile contro una squadra fisica e ben organizzata come il Cagliari. Ora dobbiamo lavorare a testa bassa per la partita di sabato a Torino. E' stato bello rivedere la famiglia di Davide allo stadio".