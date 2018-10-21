Parla Della Valle:"Bello vedere allo stadio la famiglia di Davide. Ora testa al Torino"

È arrivato a fine partita anche il commento del patron Andrea Della Valle che tramite i canali ufficiali viola ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:"Quella di oggi è stata una partita complicata, i...

A cura di Redazione Labaroviola 21 ottobre 2018 20:25

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