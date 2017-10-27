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Parla Del Neri: "Nessun rimpianto per Thereau alla Fiorentina, lui è un accentratore. Abbiamo Maxi Lopez"

Gigi Delneri ha parlato alla Gazzetta dello Sport del centravanti e della scelta di rinunciare a Cyril Thereau. Queste le parole del tecnico dell'Udinese: “Serve eccome un attaccante e spero che lo si...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2017 10:49
Parla Del Neri: "Nessun rimpianto per Thereau alla Fiorentina, lui è un accentratore. Abbiamo Maxi Lopez" -
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Gigi Delneri ha parlato alla Gazzetta dello Sport del centravanti e della scelta di rinunciare a Cyril Thereau. Queste le parole del tecnico dell'Udinese: “Serve eccome un attaccante e spero che lo sia Maxi Lopez, un centravanti che aiuta la squadra. Rimpianti per Thereau? No, ha fatto una scelta, cercava nuove motivazioni. E’ un attaccante particolare, un accentratore, senza di lui abbiamo cambiato modo di giocare.”

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