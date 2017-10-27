Parla Del Neri: "Nessun rimpianto per Thereau alla Fiorentina, lui è un accentratore. Abbiamo Maxi Lopez"

Gigi Delneri ha parlato alla Gazzetta dello Sport del centravanti e della scelta di rinunciare a Cyril Thereau. Queste le parole del tecnico dell'Udinese: “Serve eccome un attaccante e spero che lo si...

A cura di Redazione Labaroviola 27 ottobre 2017 10:49

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