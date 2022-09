Parla Barak: “Non mi aspettavo di giocare subito. Tante occasioni, molto presto segneremo tanto”

Antonin Barak è stato presentato come nuovo giocatore della Fiorentina dalla sala stampa dello stadio Franchi, queste le sue parole:

“Non mi è mai capitato in carriera di giocare subito, sapevo che poteva succedere, mi ha fatto felice perchè non vedevo l’ora di giocare le partite con questa maglia. Il mio ruolo è quello di mezz’ala, ho sempre giocato in quel posto li, a Verona sono stato schierato più avanti ma il mio ruolo è quello di mezz’ala, ho giocato li contro lo Slavia Praga e a Udine, preferisco giocare li.

Avrei potuto segnare già prima contro il Napoli, possiamo essere più concreti, i gol arriveranno, ne sono convinto, sono sereno visto come stiamo lavorando. Ieri è stata una bellissima gioia, è stata la prima volta ma non sono contento per il risultato ma queste partite capitano, dobbiamo essere pazienti.

Sono arrivato in un club organizzato, lo abbiamo visto la stagione scorsa, voglio dimostrare il mio valore e imparare dal mister, penso che la nostra squadra sia molto forte, possiamo arrivare a grandi obiettivi in questa stagione

Dal primo giorno mi hanno fatto sentire subito bene, avevo una grandissima voglia, per me è stata importante. Adesso sappiamo che il nostro punto debole è la finalizzazione, se miglioriamo li possiamo vincere, Bologna non è in una situazione facile, dobbiamo prendere i tre punti.

Io mi sento bene, ho fatto una presentazione importante, la squadra sta bene, dobbiamo recuperare qualche giocatore. Sono contento di arrivare qui perchè per un giocatore della Repubblica Ceca questo è un grande traguardo e una grande soddisfazione, ho tanti difetti e devo migliorare su tanti aspetti

Prendiamo pochi gol, i nostri avversari creano pochi contro di noi, tutti parlano del nostro attacco ma siamo forti in difesa, mi ha colpito il suo modo di lavorare con la squadra, lo conosco poco ma ho visto un grandissimo professionista, un grandissimo allenatore, ha dimostrato di essere in grado di allenare questa squadra, allena molto i giocatori singolarmente, questo è importante. Ogni giorno mi prende, mi vuole migliorare, è una grande soddisfazione

Non m interessa molto il numero gol personale, penso più al risultato con la squadra, se la squadra fa bene arriveranno anche i miei gol. La Fiorentina mi ha scelto per le mie qualità realizzative, lo so e per questo voglio fare bene. Il nostro gioco non è solo bello da vedere ma stiamo creando anche tante occasioni, poi il segnare dipende da noi”

LA SPIEGAZIONE DI ITALIANO